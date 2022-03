Regierung senkt Einfuhrzölle auf Neon, Xenon und Krypton auf null Prozent

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Einfuhrzölle auf Neon, Xenon und Krypton, Edelgase für die Halbleiterherstellung, im April auf null Prozent senken.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Regierungssitzung am Donnerstag an.Der Zollsatz, der derzeit bei 5,5 Prozent liegt, wird demnach für ein bestimmtes Kontingent auf null herabgesetzt.Nach weiteren Angaben will die Regierung das Kontingent für Gerste, eine Alternative für Maisfutter, auf 250.000 Tonnen steigern. Ursprünglich habe die Regierung geplant, das Kontingent von 40.000 auf 100.000 Tonnen zu erhöhen, erklärte Hong.Er versprach außerdem, hinsichtlich der Forderung nach der Einführung von Zollkontingenten für Ferrotitan, Aluminiumstreifen, Blei und Kupfer möglichst schnell entscheiden zu wollen.