Zahl der Eheschließungen sinkt letztes Jahr erstmals unter 200.000

Photo : KBS News

Die Zahl der Eheschließungen in Südkorea ist im vergangenen Jahr erstmals unter die 200.000er-Marke gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes wurden letztes Jahr 193.000 Ehen geschlossen. Das sind über 20.000 Fälle weniger als im Jahr 2020, als der kräftigste Rückgang seit 49 Jahren verzeichnet worden war.Nachdem die entsprechende Zahl im Jahr 2016 unter 300.000 gesunken war, wurde nach nur fünf Jahren die 200.000er-Schwelle unterschritten.Es ist das erste Mal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1970, dass die Zahl der Eheschließungen in einem Jahr unter 200.000 lag.Als Grund wird der Rückgang der Einwohnerzahl bei den Menschen in ihren Dreißigern vermutet, die die größte Gruppe bei den Eheschließungen stellen. Auch der Wandel bei der Auffassung zur Ehe, wirtschaftliche Probleme und die Aufschiebung der Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie spielten offenbar eine Rolle.Zu dem Ergebnis trug auch der starke Rückgang der Zahl der internationalen Eheschließungen aufgrund der Corona-bedingt zurückgegangenen Einreisen von Ausländern um über 14 Prozent bei.Zudem wird immer später geheiratet. Bei der ersten Eheschließung waren letztes Jahr Männer im Schnitt 33,4 Jahre alt, Frauen 31,1 Jahre. Das Heiratsalter stieg im Vorjahresvergleich um 0,1 Jahre bei Männern und um 0,3 Jahre bei Frauen.Die Zahl der Scheidungen schrumpfte verglichen mit dem Vorjahr um 4,5 Prozent. Damit ging es das zweite Jahr in Folge abwärts.Die Behörde vermutete als Grund die kontinuierlich sinkende Zahl der Eheschließungen und die pandemiebedingte Verzögerung bei rechtlichen Verfahren.Einzig bei den Menschen ab 60 stieg unter allen Altersgruppen die Scheidungsquote an.