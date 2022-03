Jennie von Blackpink erzielt mit „Solo“ 800 Millionen YouTube-Klicks

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu „Solo“, einem Lied von Jennie der K-Popband Blackpink, hat 800 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht.Laut ihrer Agentur wurde am frühen Donnerstagmorgen die 800-Millionen-Marke durchbrochen. Das gelang drei Jahre und vier Monate nach der Veröffentlichung des Musikvideos im November 2018.Mit „Solo“ hatte Jennie als erste südkoreanische Solosängerin die Hitliste Worldwide iTunes Song Chart angeführt und war in die iTunes Top 10 Charts in den USA gekommen.800 Millionen YouTube-Aufrufe für ein Musikvideo sind zudem das bisher beste Ergebnis für eine südkoreanische Solosängerin.