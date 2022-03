Politik Südkorea spricht weiter mit Myanmar über Untersuchung von angeblichem Rumpf eines vermissten Flugzeugs

Die südkoreanische Regierung hat weitere Bemühungen zugesagt, um ein Team zur Untersuchung eines angeblichen Rumpfs einer 1987 über dem Meer vor Myanmar explodierten Maschine von Korean Air zu schicken.



Der Rumpf wurde vor zwei Jahren im Meer vor Myanmar gefunden.



Das Außenministerium teilte mit, dass es unter Leitung von Vizeaußenminister Choi Jong-kun ein Treffen mit den Hinterbliebenen von Opfern des Falls KAL 858 veranstaltet habe. Das Ressort habe die bisherigen Bemühungen der Regierung zur Feststellung der Fakten in Bezug auf den angeblichen Rumpf sowie den Stand der Besprechungen mit Myanmar erläutert.



Choi sagte, dass die politische Lage in Myanmar weiterhin Einfluss auf die Entsendung eines Untersuchungsteams der Regierung habe. Die Regierung halte unverändert an der Position fest, dass möglichst bald ein Untersuchungsteam losgeschickt werden müsse, um den Sachverhalt festzustellen. Die Regierung werde die Diskussionen mit Myanmar über die Angelegenheit fortsetzen.



Die Maschine war im November 1987 auf dem Weg vom irakischen Bagdad nach Seoul über der Andamansee vor Myanmar explodiert. An Bord waren 115 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Die Hinterbliebenen haben seither immer wieder gefordert, die Wahrheit aufzuklären.