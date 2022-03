Nordkoreas Propagandamedium kritisiert Südkoreas Oppositionspartei PPP

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat die Sicherheitspolitik der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) in Südkorea vehement kritisiert.Solange die PPP bestehe, werde die Kriegsgefahr auf diesem Boden niemals verschwinden, schrieb „Uriminzokkiri“ in einem Kommentar am Donnerstag. Zugleich warf das Propagandamedium der amtierenden Regierung Südkoreas vor, weiter den USA zu folgen, ohne zu sich zu kommen.In dem Beitrag wurden Wahlversprechen der PPP wie ein Präventivschlag und die Normalisierung der südkoreanisch-amerikanischen Militärübungen erwähnt. An der Abneigung gegen Nordkorea und der konfrontativen Absicht habe sich nichts geändert, hieß es.Es gehe Nordkorea nichts an, wie die Präsidentschaftswahl in Südkorea verlaufen sei, welche Streitpunkte es gegeben und welche Partei gesiegt habe. Jedoch könne keinesfalls darüber hinweggesehen werden, dass man über Nordkorea geschimpft und die Absicht, das Gegenüber zu verletzen, offen gezeigt habe.