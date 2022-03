Südkorea sichert Jemen humanitäre Hilfe von 20 Millionen Dollar zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Jemen humanitäre Hilfe im Wert von 20 Millionen Dollar in diesem Jahr zugesichert.Dies teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Hilfe für das vorderasiatische Land, in dem der Bürgerkrieg andauere, werde insbesondere zur Bekämpfung der dortigen Nahrungsknappheit und Unterstützung von sozial schwachen Schichten dienen.Laut Informationen vom Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) benötigen 21 Millionen Bürger, 70 Prozent der Bevölkerung im Jemen, humanitäre Hilfe im Wert von 3,9 Milliarden Dollar.