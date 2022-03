Südkoreas Veteranenminister trauert um US-Kriegsveteranen

Photo : KBS News

Der südkoreanische Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Hwang Ki-chul, hat zum Tod von J. Robert Lunney, einem amerikanischen Koreakriegs-Helden, eine Beileidsbotschaft geschickt.Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit.Der pensionierte Konteradmiral Lunney verstarb am 10. März im Alter von 94 Jahren. Er war der erste Offizier der SS Meredith Victory, eines US-Handelsschiffs, das für die Evakuierung von Hungnam mobilisiert wurde. Lunney und weitere Crewmitglieder hatten am 22. Dezember 1950 im nordkoreanischen Hafen von Hungnam über 14.000 Flüchtlinge an Bord des Schiffs genommen. Das Schiff erreichte am 25. Dezember die südkoreanische Insel Geoje.Hwang schrieb in der Botschaft an die Hinterbliebenen, der Held der Evakuierung von Hungnam, der sich für die Freiheit und den Frieden der Republik Korea aufgeopfert habe, werde niemals vergessen.