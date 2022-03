Südkoreas Kospi-Börse legt um mehr als ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag um mehr als ein Prozent zugelegt.Der Kospi rückte um 1,33 Prozent auf 2.694,51 Zähler vor.Grund seien die Zinswende in den USA gewesen, die den Erwartungen des Markts entspreche sowie Optimismus für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Fed hatte den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben und erklärt, dass die Weltwirtschaft sehr stark sei. Damit zerstreute sie Bedenken über eine Stagflation, eine Konjunkturflaute bei gleichzeitig hoher Inflation.Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine und eine Erholung der Börsen in China und Hongkong hätten für zusätzlichen Optimismus gesorgt, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities von Yonhap zitiert.