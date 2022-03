Außenministerium will weiter nach Wegen zur Zusammenarbeit mit Quad-Allianz suchen

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium will weiter nach Wegen zur Zusammenarbeit mit der Sicherheitsallianz Quad suchen.Das sagte Amtssprecher Choi Young-sam am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Südkorea habe verschiedene Möglichkeiten überprüft, wie mit den Quad-Ländern zusammengearbeitet werden könne.Auf die Frage, ob Südkorea der Gruppe beitreten werde, sagte der Sprecher, dass jedes Land mit jedem Beratungsgremium kooperieren könne. Voraussetzung sei, dass dieses allen offen stehe, transparent und inklusiv sei.Südkorea könne sich jedem Format anschließen, sollte dies im nationalen Interesse sein und zum Frieden und Wohlstand in der Region und Weltgemeinschaft beitragen.Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hatte im Wahlkampf versprochen, mit Quad auf der Ebene von Arbeitsgruppen kooperieren zu wollen. Dies betreffe beispielsweise die Themen Impfungen, Klimawandel und neue Technologien. Anschließend könne schrittweise ein Beitritt vollzogen werden.Mitglieder der Sicherheitsallianz sind die USA, Australien, Japan und Indien. Das Bündnis wird allgemein als Gegengewicht zu China betrachtet.