Übergangsteam des gewählten Präsidenten inspiziert Gebäude des Außen- und des Verteidigungsministeriums

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol wird heute Gebäude des Außen- und des Verteidigungsministeriums inspizieren.Yoon will den Sitz des Präsidialamtes verlegen. Im Wahlkampf hatte er zunächst versprochen, mit seinen Mitarbeitern in den Regierungskomplex in Gwanghwamun im Zentrum Seouls zu ziehen. Er wolle damit näher bei den Menschen sein.Aktuell sind als Amtssitz Gebäude in Gwanghwamun im Gespräch, die zurzeit vom Außen- und dem Verteidigungsministerium genutzt werden.Nach der Besichtigung der Gebäude durch Mitglieder des Unterausschusses für Planung und Auswärtiges am Nachmittag soll die endgültige Entscheidung getroffen werden.Yoon hatte am Donnerstag bei einem Treffen mit den engsten Mitarbeitern des Übergangsteams, darunter dem Vorsitzenden Ahn Cheol-soo, entschieden, dass entweder das Außen- oder das Verteidigungsministerium zum neuen Amtssitz umgebaut wird.