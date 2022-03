Yoon führt Telefongespräch mit indischem Premierminister

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag ein Telefongespräch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi geführt.Yoon äußerte in dem 20-minütigen Telefonat die Hoffnung, die spezielle strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und Indien weiter vertiefen und entwickeln zu können.Er betonte auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und verwies auf unendliche Entwicklungsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern, die auf Indiens Wachstumspotenzial, dem riesigen Markt und zahlreichen Arbeitskräften basieren würden.Modi sagte, die Partnerschaft mit Südkorea sei angesichts wachsender geopolitischer Risiken sehr wichtig. Er drückte die Hoffnung aus, dass die freundschaftlichen Beziehungen während der Amtszeit von Yoon vertieft werden könnten.Yoon und Modi verständigten sich darauf, die Kooperation in den Bereichen Klimawandel, grüne Wirtschaft und Spitzentechnologie auszubauen.