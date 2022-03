Übergangsteam des gewählten Präsidenten nimmt heute Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der Übergangsausschuss des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol nimmt heute seine Arbeit offiziell auf.Yoon schloss am Donnerstag die Zusammensetzung des Gremiums ab.Die Mehrheit der 24 Mitglieder bilden Absolventen der Seoul Nationaluniversität, Menschen in ihren Fünfzigern und Männer.13 Mitglieder studierten so wie Yoon selbst an der Seoul Nationaluniversität.Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 57,6 Jahren.20 Mitglieder sind Männer, ihr Anteil übertrifft somit 80 Prozent. Lediglich vier Frauen zählen zum Team.Kein Vertreter der jungen Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, um die Yoon im Wahlkampf besonders geworben hatte, wurde ins Gremium aufgenommen.Unter Berufsgruppen stellen Professoren die größte Gruppe. Zwölf Mitglieder sind Professoren, während sechs Abgeordnete in dem Gremium mitarbeiten.Fünf Mitglieder wurden vom Ausschussvorsitzenden Ahn Cheol-soo empfohlen, der kurz vor der Präsidentschaftswahl aus dem Rennen ausgestiegen war und Yoon unterstützt hatte. Diese Personalentscheidungen erfolgten offenbar mit Rücksicht auf die eventuelle Bildung einer gemeinsamen Regierung.