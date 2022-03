Südkorea schließt vorläufiges Botschaftsbüro in Lwiw

Photo : YONHAP News

Südkorea schließt sein vorläufiges Botschaftsbüro im ukrainischen Lwiw. Dieses war für die Unterstützung der Landsleute eingerichtet worden.Grund ist, dass russische Truppen ihre Angriffe bis auf Gebiete nahe der Stadt in der Westukraine erweiterten.Das Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass die im vorläufigen Büro in Lwiw eingesetzten Botschaftsangehörigen in ein Nachbarland ausreisen würden.Angesichts der wachsenden Gefahr sei die Erfüllung der Funktionen des vorläufigen Büros und Gewährleistung der Sicherheit der Botschaftsangehörigen schwierig geworden, hieß es.Die Mitarbeiter würden vor der Abreise ermitteln, ob noch Südkoreaner in der Ukraine mit ihnen zusammen das Land verlassen wollen.Damit hat Südkorea in der Ukraine lediglich in Czernowitz sowie außerdem in Rumänien noch Personal der ukrainischen Botschaft im Einsatz. Botschafter Kim Hyung-tae arbeitet vom vorläufigen Büro in Czernowitz aus.