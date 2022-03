Nordkorea betont Unterstützung und Solidarität gegenüber Russland

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea bekräftigt in letzter Zeit wiederholt seine Unterstützung für Russland, trotz dessen Invasion in die Ukraine.Die Zeitung des nordkoreanischen Kabinetts „Minju Choson“ veröffentlichte am Donnerstag einen Beitrag anlässlich des 73. Jahrestags des Abschlusses eines nordkoreanisch-russischen Abkommens über die wirtschaftliche und kulturelle Kooperation. Darin demonstrierte die Zeitung die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern.Auf dem Weg zum Zerdrücken der Macht und Willkür der Imperialisten und zum Schutz der Souveränität hielten die Völker beider Länder miteinander Schritt und verstärkten die Unterstützung und Solidarität. Auf diesem Weg werde die Freundschaftsbande weiter verstärkt, hieß es.