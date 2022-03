Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen fällt auf etwa 400.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist gegenüber dem Vortag um über 200.000 auf etwa 400.000 gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 407.017 neue Infektionsfälle bestätigt, darunter 406.978 lokal übertragene und 39 eingeschleppte Fälle.Das sind etwa 124.000 Fälle mehr als in der Vorwoche.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten ging um 110 auf 1.049 zurück.Es wurden 301 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, damit 128 weniger als am Vortag. Bisher starben 11.782 Corona-Patienten in Südkorea, die Sterblichkeit liegt bei 0,14 Prozent.Landesweit kurieren sich 2.018.366 Infizierte zu Hause aus. 294.167 von ihnen unterliegen einer intensiven Kontrolle.Inzwischen sind 62,9 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft. Bei den Menschen ab 60 erreicht der Anteil 88,8 Prozent.