Große Autohersteller dürfen in Gebrauchtwagenhandel einsteigen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat grünes Licht gegeben, damit auch große Autohersteller in den Gebrauchtwagenhandel einsteigen können.Gebrauchtwagenhändler hatten sich dagegen gewehrt.Ein dem Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups unterstellter Ausschuss entschied am Donnerstag, dass der Handel mit Gebrauchtwagen nicht mehr ausschließlich kleinen Unternehmen vorbehalten sein soll.Bislang galt der Handel mit gebrauchten Fahrzeugen als sogenanntes Geschäft für den Erhalt der Lebensgrundlage und stand damit unter besonderem Schutz. Großunternehmen durften sich daher nicht in dem Geschäft betätigen.Anders als Zulieferer der Autoindustrie stünden Händler gebrauchter Fahrzeuge zwar lediglich für einen kleinen Teil des Mittelstands. Ihre Jahresumsätze seien aber höher. Damit sei ihr Geschäft nicht klein genug, um von dem Schutzstatus profitieren zu können, begründete der Ausschuss seine Entscheidung.Dessen Mitglieder räumten aber ein, dass die Händler voraussichtlich Einbußen erlitten, wenn Autobauer wie Hyundai Motor und Kia Gebrauchtwagen direkt handeln. Daher seien geeignete Maßnahmen erforderlich, hieß es.