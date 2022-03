Bericht: US-Cyberoperation könnte für Fehlschlag von Nordkoreas Raketentest verantwortlich sein

Photo : KBS News

Der Fehlschlag von Nordkoreas Raketentest am Mittwoch könnte laut einem Medienbericht auf eine Cyberoperation der Vereinigten Staaten zurückzuführen sein.Der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtete über die Einschätzung einiger US-Experten, dass die US-Operation „Left of Launch“ der Grund sei, warum die Rakete kurz nach dem Start vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus explodierte.Mit „Left of Launch“ zielen die USA darauf ab, mit einem Cyberangriff in der Vorbereitungsphase vor dem Start das System für den Raketenabschuss zu stören.Die US-Regierung würde niemals bekannt geben, dass sie mit einer solchen Operation den Start gestört habe. Es gebe aber eine begründete Wahrscheinlichkeit für ein solches Eingreifen, sagte Bruce Bennett, Militärexperte an der US-Denkfabrik RAND Corporation, gegenüber RFA.Die US-Zeitung „New York Times“ hatte im März 2017 geschrieben, dass die von der US-Regierung im Geheimen durchgeführte Operation „Left of Launch“ für mehrere misslungene Tests von Nordkoreas Musudan-Rakete in den Jahren 2016 und 2017 verantwortlich gewesen sei.