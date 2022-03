Übergangsteam des gewählten Präsidenten nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der Übergangsaussschuss des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat am Freitag seinen offiziellen Arbeitsstart gefeiert.Die erste Sitzung des Teams leitete Yoon und stellte dabei die Bürger in den Vordergrund.Wenn man die Anfangsphase einer Regierung betrachte, könne man wissen, wie sie am Ende der Amtszeit dastehen würde, sagte Yoon. Damit rief er die Mitglieder auf, der Stimme der Bürger Gehör zu schenken und Probleme auf Augenhöhe anzugehen.Mit Verweis auf den steilen Anstieg der Corona-Infektionszahlen forderte er, auf einen zügigen Schadensersatz für Kleinunternehmer und Selbstständige, die Seucheneindämmung und die medizinsche Versorgung den Schwerpunkt zu legen.