Premier Kim bezeichnet Eröffnung der Çanakkale-Brücke als Gelegenheit zur Demonstration koreanischer Technologie

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat die Eröffnung der von südkoreanischen und türkischen Unternehmen gemeinsam gebauten Çanakkale-1915-Brücke als gute Gelegenheit zur Demonstration der koreanischen Technologie und des Finanzierungssystems bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte Kim am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit koreanischen Unternehmern in Ankara kurz nach seiner Ankunft in der Türkei.Die Çanakkale-1915-Brücke, der man sich vor der Welt rühmen könne, werde mit koreanischer Technologie eröffnet, sagte Kim.Die Brücke wurde anlässlich des 100. Gründungsjahrs der Republik Türkei gebaut und verbindet über den Dardanellen den europäischen und den asiatischen Kontinent miteinander. Mit einer Gesamtlänge von 3.563 Metern stellt sie die längste Hängebrücke der Welt dar.Die Brücke wurde von einem Konsortium der koreanischen Unternehmen SK ecoplant und DL E&C sowie der türkischen Firmen Limak und Yapi Merkezi gebaut. Die Eröffnung ist für den heutigen Freitag geplant.