Seoul will Alkoholkonsum im öffentlichen Raum verbieten

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul strebt an, den Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum zu verbieten.Nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag arbeitet sie an der Änderung einer Anordnung, um eine Rechtsgrundlage für die Einführung von Alkoholverbotszonen zu schaffen.Der Änderungsentwurf sieht vor, dass der Bürgermeister von Seoul die Befugnis habe, Gebäude der Gebietskörperschaften sowie von ihnen finanzierten Institutionen, Stadtparks, Flussgebiete sowie dortige Einrichtungen und öffentliche Verkehrsanlagen wie Bushaltestellen zu Alkoholverbotszonen zu bestimmen. Das gilt auch für Spieleinrichtungen für Kinder und Einrichtungen für Jugendliche.Gemäß der Vorlage droht ein Bußgeld von 100.000 Won (82 Dollar), wenn man in einer Verbotszone Alkohol trinkt.Der Änderungsentwurf wird um den 24. März angekündigt.Es stehe jedoch noch nicht fest, welche Gebiete zu Alkoholverbotszonen bestimmt würden, hieß es.