Regierung warnt vor größeren Schwankungen im Markt im Falle russischen Zahlungsausfalls

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts des Risikos eines russischen Zahlungsausfalls gefordert, auf mögliche größere Schwankungen am Markt achtzugeben.Verbunden mit den Wirtschaftssanktionen könnten negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft zunehmen, hieß es zur Begründung der Forderung.Die Äußerung erfolgte bei einer Sitzung der Taskforce für die Notfallreaktion in der Ukraine-Krise unter Leitung von Vizefinanzminister Lee Eog-weon am Freitag.Die Regierung überprüfte Auswirkungen eines möglichen Zahlungsausfalls Russlands auf die südkoreanische Realwirtschaft und die Finanzbranche. Sie kam zum Schluss, dass zwar keine großen direkten Auswirkungen zu befürchten seien, jedoch auf indirekte Folgen geachtet werden müsse.Einige ausländische Medien berichteten zwar, dass ein Teil der Gläubiger die am Mittwoch fälligen Zinszahlungen in Dollar erhalten hätten. Jedoch geht die südkoreanische Regierung davon aus, dass das Ausfallrisiko abhängig von den künftig fälligen Kapital- und Zinszahlungen weiter bestehen werde.Gemäß ihren am 7. März präsentierten Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine-Krise betreibt die Regierung ein Programm zur sofortigen Finanzhilfe. Bis Mittwoch wurden im Rahmen des Programms 27 Kredite in Höhe von 74,6 Milliarden Won (61,5 Millionen Dollar) vergeben.