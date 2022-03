Yoons Lager: Yoon und Moon befinden sich in enger Kommunikation über Treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein gewählter Nachfolger Yoon Suk Yeol befinden sich in Bezug auf ein Treffen im Cheong Wa Dae in enger Kommunikation auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens.Das teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Freitag mit. Sie versprach, Bemühungen zu unternehmen, um ein für die Bürger wünschenswertes Ergebnis präsentieren zu können.Die Äußerung wird als Antwort auf die Mitteilung der präsidialen Sprecherin Park Kyung-mee über Moons Bemerkung betrachtet, dass es seine Pflicht gegenüber den Bürgern sei, baldigst frei und offen mit Yoon zu reden.Das ursprünglich für Mittwoch am Präsidentensitz geplante erste Treffen zwischen Moon und Yoon nach dessen Wahl konnte nicht zustande kommen.