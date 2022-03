Börse in Seoul kann dritten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Insbesondere die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland hätten den Kursen Auftrieb gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Vor allem Vermittlungsversuche der Türkei hätten für Optimismus gesorgt.Der Kospi legte um 0,46 Prozent auf 2.707,02 Zähler zu.Auch die Hinwendung der Fed zu einer strafferen Geldpolitik werde von den Anlegern noch verarbeitet. Demnach werde mit weiteren Zinsschritten gerechnet, um dem Inflationsdruck zu begegnen.Der Inflationsdruck und geopolitische Risiken im Zusammenhang mit Russland seien beträchtliche Faktoren, doch nachlassende Unsicherheit wegen der Fed-Sitzung scheine teilweise Druck von koreanischen Aktien genommen zu haben, wurde Kim Yong-goo von Samsung Securities von Yonhap zitiert.