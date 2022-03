Snowboarder Lee Sang-ho holt sich Weltcup-Gesamttitel

Photo : YONHAP News

Snowboarder Lee Sang-ho hat als erster Südkoreaner den Weltcup-Gesamttitel gewonnen.Lee siegte am Samstag beim FIS-Weltcup in Berchtesgaden im Rennen um Platz drei mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Lucas Matisse.Damit konnte sich Lee in der Weltcup-Saison 604 Punkte und den Gesamtsieg sichern. Zweiter wurde mit 98 Punkten Rückstand der Deutsche Stefan Baumeister.Lee, der den Spitznamen "Cabbage Boy" oder "Kopfkohl-Junge" trägt, schreibt damit erneut südkoreanische Snowboard-Geschichte. Im März 2017 war er erstmals bei einem Weltcup aufs Podest gekommen. Bei den Olympischen Spielen in PyeongChang gewann er die Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom.