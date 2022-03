Yoon kündigt Verlegung von Sitz des Präsidialamtes ins Gebäude des Verteidigungsministeriums an

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat angekündigt, den Sitz des Präsidialamtes ins Gebäude des Verteidigungsministeriums im Seouler Bezirk Yongsan zu verlegen.Sollte der Plan verwirklicht werden, wird das Büro des Präsidenten erstmals seit 74 Jahren verlegt.Die Entscheidung gab Yoon auf einer Pressekonferenz bekannt. Er hatte schon im Wahlkampf den Auszug aus dem Cheong Wa Dae versprochen.Das Cheong Wa Dae, der aktuelle Amtssitz und die Residenz des Präsidenten, symbolisiere die kaiserliche Präsidentschaft. Man wolle mitten unter die Bürger gehen, frühere Regierungen hätten ebenfalls schon die Notwendigkeit der Verlegung anerkannt, hieß es zur Begründung.Er wolle unmittelbar nach der Vereidigung ins neue Büro in Yongsan zur Arbeit gehen. Das Cheong Wa Dae werde am selben Tag vollständig für die Öffentlichkeit freigegeben, sagte Yoon.Mit dem Umzug des Präsidentenbüros wird das Verteidigungsministerium in ein Nachbargebäude verlegt, das derzeit der Vereinigte Generalstab der Streitkräfte nutzt. Der Vereinigte Generalstab wird nach Namtaeryeong im Süden Seouls umziehen.