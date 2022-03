Präsidialamt veröffentlicht Bericht über Staatsgeschäfte der Moon-Regierung

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat am Sonntag einen Online-Bericht über die Ergebnisse der Staatsführung der Regierung von Präsident Moon Jae-in in den letzten fünf Jahren veröffentlicht.In dem „Bericht der Moon Jae-in-Regierung an die Bürger“ wählte das Präsidialamt 50 wichtigste Aufgaben der Moon-Regierung aus und erläuterte die Ergebnisse anhand von statistischen Daten.Dazu zählen der New Deal koreanischer Version, die Erweiterung der inklusiven Wohlfahrt und der Umgang mit der Covid-19-Pandemie.Es handele sich um ein Weißbuch, in dem in Bezug auf wichtige politische Maßnahmen deren Hintergrund, Zweck, Verlauf und Ergebnis verständlich erläutert worden seien.50 Tage vor dem Ablauf der Amtszeit habe das Büro eine Webseite eingerichtet, damit sich jeder Bürger leicht über die Ergebnisse der Durchführung wichtiger Staatsaufgaben informieren könne. Auch an einem Weißbuch in gedruckter Form oder als Video werde gearbeitet, hieß es weiter.