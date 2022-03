Zahl der Covid-19-Neuinfektionen fällt auf 209.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen ist am Montag deutlich zurückgegangen.Binnen 24 Stunden seien 209.169 Neuinfektionen registriert worden, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention mit.Erstmals seit zehn Tagen liegt die Zahl der Ansteckungen wieder in einem niedrigen 200.000er-Bereich. Verglichen mit dem am Sonntag gemeldeten Ergebnis waren es rund 120.000 Ansteckungen weniger.Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten stieg hingegen. Aktuell würden 1.130 Patienten mit einer Corona-Infektion versorgt, deren Zustand als kritisch gelte. In dem 24-Stunden-Zeitraum seien 329 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden, hieß es weiter.