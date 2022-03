Son Heung-min trifft beim Heimsieg gegen West Ham United doppelt

Photo : YONHAP News

Fußball-Nationalstürmer Son Heung-min hat für seinen Verein Tottenham Hotspur erstmals in der laufenden Saison doppelt getroffen.Son gelangen im Premier League-Spiel gegen West Ham United am Sonntag die Ligatreffer 12 und 13.Sein Team gewann das Heimspiel in London mit 3:1. Tottenham verbesserte sich mit dem Sieg in der Tabelle auf Platz fünf.Sons starker Auftritt brachte ihm außerdem die Auszeichnung "King of the Match" ein. 54,6 Prozent der rund 20.000 Befragten wählten ihn nach der Partie zum besten Spieler.Nach jedem Spiel wird der beste Spieler auf dem Platz durch eine Online-Abstimmung bei den Fans ermittelt.