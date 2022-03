Ministerpräsident Kim beendet Besuche in Türkei und Katar

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat am Sonntag (Ortszeit) nach seiner fünftägigen Reise in die Türkei und nach Katar die Heimreise angetreten.Kim verließ am späten Sonntagabend die katarische Hauptstadt Doha. Er wird am Montagnachmittag koreanischer Zeit in Südkorea zurückerwartet.Kims wichtigster Reisezweck war offenbar die Teilnahme an der Zeremonie zur Eröffnung der Çanakkale-1915-Brücke in der Türkei.Kurz nach der Ankunft in der türkischen Hauptstadt Ankara am Donnerstag traf Kim Vertreter der südkoreanischen Unternehmen DL E&C und SK ecoplant, die am Bau der Brücke beteiligt waren. Am Freitag ermutigte er Arbeiter vor Ort und nahm an der Eröffnungszeremonie teil.Der Ministerpräsident reiste am Samstag nach Doha weiter. Am Sonntag stattete er dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, einen Höflichkeitsbesuch ab. Er führte mit Premierminister Chalid bin Chalifa bin Abdul Aziz Al Thani Gespräche, um über die Kooperation in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, einschließlich des Energiesektors, zu diskutieren.Das öffentliche Gasunternehmen Korea Gas Corporation hatte letztes Jahr einen Vertrag über die Lieferung von jährlich zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas aus Katar mit 20-jähriger Laufzeit unterzeichnet. Kim erhielt bei den Gesprächen erneut die Zusage für die Erfüllung des Vertrags.