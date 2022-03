Südkorea im Glücksindex an 59. Stelle unter 146 Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea steht in der Glücksrangliste der Vereinten Nationen auf Platz 59 unter 146 Ländern.Das ergab der Weltglücksbericht (World Happiness Report) 2022, den das Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen (SDSN) am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte.Laut dem Bericht liegt der Glücksindex Südkoreas in den Jahren 2019 bis 2021 bei 5,935 Punkten. Damit liegt Südkorea vor den Philippinen und Thailand, die jeweils mit 5,904 und 5,891 Punkten auf Platz 60 und 61 landeten. Das Land liegt jedoch hinter Argentinien (5,967 Punkte) auf Platz 57 und Griechenland (5,948) auf Platz 58.Das SDSN ermittelt seit 2012 anhand von Daten in sechs Kategorien, darunter Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung, Freiheit und Korruption, in den vergangenen drei Jahren den Glücksindex von Ländern und erstellt jährlich eine Rangliste.In der letztes Jahr veröffentlichten Rangliste für den Zeitraum von 2018 bis 2020 hatte Südkorea den 62. Platz unter 149 Ländern belegt.Am glücklichsten sind die Menschen in Finnland, das auf 7,821 Punkte kam. Dahinter folgen Dänemark, Island, die Schweiz und die Niederlande.