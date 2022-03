Übergangsteam des gewählten Präsidenten beginnt diese Woche mit Berichterstattung von Ministerien

Photo : YONHAP News

Dem Übergangsausschuss des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol wird ab dieser Woche von den Ministerien und Behörden über ihre Arbeit berichtet.Die Berichterstattung über die Arbeit gilt als erster Schritt für die Übernahme der Amtsgeschäfte des Präsidenten. Denn dies dient nicht nur zur reibungslosen Machtübergabe und -übernahme, sondern auch zur Festlegung der politischen Prioritäten der neuen Regierung und zur Überprüfung eines Grundkonzepts für die Umorganisierung der Regierung.Ein Vertreter des Übergangsteams sagte am Sonntag, dass mit der Berichterstattung sofort begonnen werden könne, sobald am Montag intern Pläne hierfür festgelegt und diese den jeweiligen Ministerien übermittelt würden. Die sieben Unterausschüsse würden sich gleichzeitig damit beschäftigen, daher könnte die Berichterstattung möglicherweise bereits in drei bis vier Tagen abgeschlossen werden.Das Übergangskomitee will die Schwerpunktprojekte, die die amtierende Regierung in den letzten fünf Jahren durchführte, von Grund auf neu bewerten.Es wird erwartet, dass sich nach der Berichterstattung konkret abzeichnen wird, wie die Organisation der Regierung von Yoon Suk Yeol aussehen wird.