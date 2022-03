Nordkorea feuert Projektile vermutlich von Mehrfachraketenwerfer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am Sonntag Projektile, vermutlich von einem Mehrfachraketenwerfer, abgefeuert.Wie verlautete, habe Nordkorea ab 7.20 Uhr innerhalb einer Stunde von der Provinz Süd-Pyongan aus vier Schüsse in Richtung Westmeer abgegeben.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass das Militär die Entwicklungen aufmerksam verfolgt und überwacht habe.Die Behörden Südkoreas und der USA analysieren zurzeit die genauen technischen Daten der Projektile. Laut Informationen handele es sich sehr wahrscheinlich um Geschosse aus einem Mehrfachraketenwerfer.Es wird vermutet, dass die Abschüsse im Rahmen des Wintermanövers der nordkoreanischen Armee erfolgten oder es sich um den Test eines verbesserten Mehrfachraketenwerfers gehandelt habe. Beobachter sehen auch eine für April vorgesehene gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA als möglichen Hintergrund.Der neue Start erfolgte vier Tage nach dem gescheiterten Test einer als Interkontinentalrakete (ICBM) vermuteten Rakete am 16. März. Nordkorea setzt seine Machtdemonstration damit fort. Das Land hatte zuvor am 5. März und 27. Februar verbunden mit einer ICBM Tests unternommen.Die südkoreanische Regierung berief am Sonntagvormittag eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats auf der Ebene von Vizeministern ein. Dabei wurde eine besondere Wachsamkeit wegen der jüngsten Raketentests in Nordkorea beschlossen.Die Regierung kündigte eine hohe Verteidigungsbereitschaft an, damit während des Regierungswechsels kein Sicherheitsvakuum entstehe.