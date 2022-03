Offenbar mehr Soldaten als früher für Militärparade Mitte April in Pjöngjang mobilisiert

Photo : YONHAP News

Offenbar ist die Zahl der für die Militärparade Mitte April in Pjöngjang mobilisierten Soldaten aufgestockt worden.Wie aus den informierten Kreisen in Seoul verlautete, habe es Berichte gegeben, wonach die Zahl der für die Militärparade am Flugplatz Mirim vorgesehenen Soldaten bei 6.000 liege. Nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs soll die Zahl leicht aufgestockt worden sein, hieß es.Berichten des US-amerikanischen Senders Voice of America vom 18. März zufolge wurden Übungen der Parade in Pjöngjang am 16. März beobachtet. Nach dem Bericht sei davon ausgegangen worden, dass es sich um bis zu 6.000 Soldaten handeln könnte.Experten erwarten mehrheitlich, dass Nordkorea um den 110. Geburtstag von Kim Il-sung am 15. April die Militärparade abhalten wird. Kim Il-sung ist der Staatsgründer und Großvater des amtierenden Machthabers Kim Jong-un.