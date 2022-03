Seoul fordert angesichts Verleumdungen durch Nordkorea gegenseitigen Respekt

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea zum gegenseitigen Respekt aufgerufen.Hintergrund sind immer schärfer werdende Verleumdungen durch Nordkoreas Propagandamedien gegen Südkorea.Ministeriumssprecherin Lee Jong-joo sagte am Montag vor der Presse, Nordkorea müsse erkennen, dass der gegenseitige Respekt mehrmals von Süd- und Nordkorea vereinbart worden sei und eine Grundlage für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen darstelle.Lee bekräftigte zwar die Position der Regierung, die Behauptungen von Propagandamedien nicht zu kommentieren, die keine offizielle Position Nordkoreas darstellen. Zugleich teilte sie jedoch mit, man beobachte mit großer Aufmerksamkeit, dass Nordkoreas Propagandamedien in Bezug auf verschiedene Sicherheitsangelegenheiten die Häufigkeit und Schärfe der Kritik an Südkorea steigerten.Angesichts des Abschusses von vier Projektilen offenbar von einem Mehrfachraketenwerfer durch Nordkorea am Sonntag forderte sie das Land auf, Spannungen schürende einseitige Handlungen, die Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zuwiderliefen, sofort zu stoppen. Nordkorea sollte den von Südkorea und der internationalen Gemeinschaft vorgestellten Weg zu Dialog und Kooperation beschreiten, hieß es.