Japanische Regierung reagiert nicht auf südkoreanischen Gerichtsbefehl zu Vermögensangabe

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat auf einen südkoreanischen Gerichtsbefehl nicht reagiert, eine Liste ihrer Vermögenswerte in Südkorea einzureichen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral musste daher den für Montag vorgesehenen Termin zur Bestätigung der für die Beschlagnahmung infrage kommenden Vermögenswerte verschieben.Das Gericht hatte im Juni letzten Jahres die japanische Regierung angewiesen, ihre Vermögenswerte in Südkorea anzugeben und vor Gericht die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen.Der Schritt soll dazu dienen, Vermögenswerte für die Entschädigung einer Gruppe von Opfern der Sexsklaverei der japanischen Armee zu beschlagnahmen. Zwölf Opfer und Hinterbliebene hatten zuvor in einer Entschädigungsklage gegen Japan gesiegt.Die japanische Regierung ist jedoch mit Verweis auf die Staatenimmunität nicht auf die Klage eingegangen.