Illustratorin Suzy Lee erhält Hans Christian Andersen-Preis

Photo : YONHAP News

Die Illustratorin Suzy Lee wird mit dem diesjährigen Hans Christian Andersen-Preis ausgezeichnet.Er gilt als wichtigste internationale Auszeichnung im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur.Das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch (IBBY) gab ab Montag bekannt, dass Lee den Preis in der Kategorie Illustration für ihr Gesamtwerk erhalte.Der alle zwei Jahre vergebene Preis geht an Autorinnen und Autoren, die einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur leisteten.Die Auszeichnung ist nach dem dänischen Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen benannt und wird seit 1956 vergeben.Lee ist die erste südkoreanische Preisträgerin in der Kategorie Illustration. 2016 hatte sie es schon einmal auf die Auswahlliste geschafft.Für ihr aktuelles Buch "Summer" war sie im letzten Monat bereits mit dem Kinderliteraturpreis BolognaRagazzi Award geehrt worden.