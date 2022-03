Yoon will Hürden für Unternehmen beseitigen

Photo : KBS News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol will institutionelle Hürden für Unternehmen beseitigen.Auch ein heißer Draht zu Unternehmen solle eingerichtet werden, sagte Yoon am Montag bei einem Treffen mit den Chefs der größten Wirtschaftsverbände.Wirtschaftliches Wachstum solle vom privaten Sektor angeführt werden, nicht von der Regierung, sagte Yoon in der Runde weiter.Aufgabe der Regierung sei es, institutionelle Hürden zu beseitigen und gleichzeitig eine unternehmensfreundliche Infrastruktur zu schaffen sowie im Hintergrund Unterstützung zu leisten.Ein Weg zur Überwindung der tiefen Polarisierung und Probleme auf dem Arbeitsmarkt sei Wirtschaftswachstum durch innovationsgetriebenes nationales Wachstum.Der kommende Präsident bat die Teilnehmer, es ihm jederzeit offen zu sagen, wenn die Regierung falsch liege. Er wolle eine direkte Kommunikation mit führenden Wirtschaftsvertretern sicherstellen, ergänzte Yoon.