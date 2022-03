Yoons Lager bedauert besorgte Äußerung des Präsidialamts über Umzugspläne

Photo : YONHAP News

Das Lager des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat die vom Präsidialamt geäußerte Sorge über Yoons Umzugspläne bedauert.Das Präsidialamt hatte am Montag über Yoons Plan, bereits mit dem Amtsantritt am 10. Mai in Büros im derzeitigen Verteidigungsministerium im Seouler Bezirk Yongsan zu ziehen, Besorgnis geäußert.Yoon Sprecherin Kim Eun-hye sagte daraufhin am Montag, Yoon habe gestern den Bürgern höflich und ausführlich über die Verlegung des Sitzes des Präsidialamtes nach Yongsan berichtet.Sollte Präsident Moon Jae-in die Kooperation bei der Regierungsübergabe und -übernahme ablehnen, gebe es keinen Weg, ihn zu zwingen.Yoon werde vom Büro des Übergangsteams in Tongin-dong aus bereits unmittelbar nach dem Amtsantritt der Regierung dringende Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Lebensgrundlagen der Bürger und Staatsaufgaben angehen, hieß es.Die Sprecherin fügte hinzu, Yoon werde die Zusage unbedingt umsetzen, das Cheong Wa Dae, den aktuellen Sitz des Präsidialamtes, um 0 Uhr am 10. Mai vollständig freizugeben.