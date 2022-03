Verteidigungsministerium berichtet Yoons Übergangsteam über Arbeit

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium berichtet am Dienstag dem Übergangsteam des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol über seine Arbeit.Es ist die erste Berichterstattung zur Arbeit einer wichtigen Regierungsbehörde gegenüber dem Übergangsausschuss.Sein Unterkomitee für Auswärtiges und Sicherheit wird über die Verteidigungspolitik in den letzten fünf Jahren informiert. Anschließend wird erörtert, wie Yoons Wahlversprechen im Verteidigungsbereich umgesetzt werden können.Wie verlautete, werde das Ressort auch über die Entwicklungen im Zusammenhang mit einem Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) in Nordkorea, die Vorbereitungen für eine Militärparade offenbar um den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April in Pjöngjang sowie die Verteidigungsbereitschaft der südkoreanischen Streitkräfte berichten.Laut einem Vertreter des Übergangsteams zählt die von Yoon geplante Verlegung des Sitzes des Präsidialamtes ins Gebäude des Verteidigungsministeriums im Seouler Bezirk Yongsan offenbar nicht zu den Gegenständen der Berichterstattung.