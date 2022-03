Nordkorea strebt Starts vieler Aufklärungssatelliten an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich nach dem fehlgeschlagenen Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) zur weiteren Entwicklung von Aufklärungssatelliten entschlossen gezeigt.Das Propagandamedium „DPRK Today“ veröffentlichte am Dienstag einen Beitrag eines Forschers der Nationalen Verwaltung für Weltraumerschließung.Dieser schrieb, man wolle mit dem vom lieben Staatsoberhaupt geschenkten großen Vertrauen, dem Mut und der Kühnheit innerhalb des Zeitraums des Fünf-Jahres-Plans viele militärische Aufklärungssatelliten in einer sonnensynchronen Umlaufbahn stationieren. Mit einer stabilen Schaffung der Fähigkeit zur Sammlung von Aufklärungsinformationen mittels Satelliten wolle man die Beschlüsse und Pläne der Parteizentrale entschlossen verteidigen.Nordkorea hatte am 16. März eine neue ICBM vom Typ Hwasong-17 gestartet, die Rakete explodierte jedoch vermutlich in einer Höhe von weniger als 20 Kilometern.Das südkoreanische Militär richtet derzeit sein Augenmerk auf die Möglichkeit, dass Nordkorea um den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April Provokationen, darunter einen Test einer neuen ICBM, verüben könnte.