58 Prozent der Südkoreaner laut Umfrage gegen Verlegung des Präsidialamtes

Photo : YONHAP News

58 Prozent der Südkoreaner lehnen laut dem Ergebnis einer Umfrage die Verlegung des Präsidialamtes ab.Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol plant den Umzug in das Gebäude des heutigen Verteidigungsministeriums in Yongsan.Mediatomato befragte am vergangenen Wochenende 1.000 Erwachsene zu den Umzugsplänen. 58,1 Prozent gaben an, dass das Präsidialamt an seinem jetzigen Standort im Norden Seouls bleiben solle.33,1 Prozent der Befragten begrüßen demnach den Umzugsplan.Von den Unterstützern der Minjoo-Partei Koreas sind 95,1 Prozent gegen die Verlegung.Von den Anhängern der Partei Macht des Volks, für die Yoon ins Rennen gegangen war, befürworten 63,6 Prozent dessen Umzugspläne. 25,4 Prozent lehnen das Vorhaben ab.Die Umfrage hatte das Online-Medium News Tomato in Auftrag gegeben. Deren Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.