Parlamentarischer Verteidigungsausschuss berät über Yoons Umzugspläne

Photo : KBS News

Der parlamentarische Verteidigungsausschuss wird sich heute in einer Plenarsitzung mit den Umzugsplänen des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol befassen.Verteidigungsminister Suk Wook und der Vereinigte Generalstabschef Won In-choul wollen Frage der Abgeordneten zu Yoons Umzugsplänen beantworten.Die regierende Minjoo-Partei Koreas fordert den Verzicht auf das Vorhaben. Ihre Abgeordneten werden voraussichtlich ein mögliches Sicherheitsvakuum im Zuge der Verlegung des Vereinigten Generalstabs und der ihm unterstellten Truppen sowie von wichtigen Verteidigungseinrichtungen in den Vordergrund stellen. Auch Zeit- und Kostenfragen werden voraussichtlich angesprochen.Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Sonntag angekündigt, den Sitz des Präsidialamtes in das Gebäude des Verteidigungsministeriums im Seouler Bezirk Yonsan zu verlegen. Damit müssen auch das Verteidigungsministerium und der Vereinigte Generalstab umziehen.