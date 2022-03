Nach Wegfall der Quarantänepflicht wieder deutlich mehr Buchungen von Auslandsreisen und Flugtickets

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Buchungen von Auslandsreisen und Flugtickets hat in letzter Zeit drastisch zugenommen.Anlass ist offenbar der seit Montag geltende Wegfall der Pflicht zur siebentägigen Quarantäne für Einreisende, sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind.Hana Tour teilte mit, dass 3.200 Menschen vom 11. bis 20. März bei dem Reiseunternehmen eine Auslandsreise gebucht hätten. Die Zahl sei verglichen mit den vorherigen zehn Tagen um 93,7 Prozent gestiegen.Die Regierung hatte am 11. März die Entscheidung bekannt gegeben, dass geimpfte Einreisende sich nicht mehr in Quarantäne begeben müssen.Die meisten, und zwar 36,4 Prozent, wollten nun im Südpazifik Urlaub machen, darunter vor allem Guam und Saipan. Dahinter folgten Europa mit 23,4 Prozent, die Amerikas mit 21,4 Prozent und Südostasien mit 16,7 Prozent.Zudem reservierten im selben Zeitraum 7.300 Menschen Flüge ins Ausland, damit 60,7 Prozent mehr als im Zehn-Tages-Zeitraum davor.