Präsident Moon betont Sicherheit als Kernanliegen der Regierungsübergabe

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Sicherheit und die Wirtschaft als Kernanliegen der Regierungsübergabe bezeichnet.Sie seien Aufgaben, die in Zeiten des Regierungswechsels die amtierende und die kommende Regierung in Kooperation stabil verwalten müssten, sagte Moon in einer Kabinettssitzung am Dienstag.Er wolle es als seine letzte Mission ansehen, die Verpflichtungen als Staatsoberhaupt, Regierungsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte gemäß der Verfassung zu erfüllen, hieß es.In den Staatsgeschäften dürfe es außerdem keine kleine Lücke geben. Vor allem müssten die nationale Sicherheit, die Volkswirtschaft und die Bürgersicherheit jederzeit lückenlos bleiben, unterstrich der Staatschef.Im internationalen Sicherheitsumfeld, in dem die Struktur eines neuen Kalten Kriegs entstehe, spitzten sich die Spannungen auch auf der koreanischen Halbinsel zu. Es sei an der Zeit, dass das südkoreanische Militär die höchste Sicherheitsbereitschaft beibehalte. Was die Sicherheit anbelange, sei selbst ein geringer Unsicherheitsfaktor nicht erlaubt, betonte er.