Handel zwischen Südkorea und Türkei wächst seit FHA-Inkrafttreten um 58 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und der Türkei haben anlässlich des neunten Jahres nach dem Inkrafttreten ihres Freihandelsabkommens (FHA) den Stand der Umsetzung des Paktes unter die Lupe genommen.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass der koreanisch-türkische gemeinsame FHA-Ausschuss am Dienstag in einem Videotreffen das Volumen des bilateralen Handels und der Investitionen überprüft und über Anliegen beraten habe.Das Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern trat im Jahr 2013 in Kraft. Das bilaterale Handelsvolumen wuchs von 5,22 Milliarden Dollar im Jahr 2012 um 58 Prozent auf 8,26 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.Südkoreas Exportschlager wie Autos und Teile sowie Arzneimittel haben aufgrund der gesenkten Zölle das Exportgeschäft beflügelt. Südkoreas Ausfuhren in die Türkei legten von 4,5 Milliarden Dollar vor dem Inkrafttreten des FHA auf sieben Milliarden Dollar im letzten Jahr zu.Die Türkei konnte ihre Lieferungen nach Südkorea von 600 Millionen Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar verdoppeln.