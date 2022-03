Yoons Übergangsteam ruft zur Zusammenarbeit auf, um arbeiten zu können

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol hat zur Zusammenarbeit aufgerufen, damit es arbeiten könne.Den Aufruf machte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Dienstag vor der Presse, nachdem das Präsidialamt am Montag über Yoons Pläne für die Verlegung des Sitzes des Präsidialamtes Besorgnis geäußert hatte.Das Team sei sich im Klaren darüber, dass die Bürger einen Machtwechsel wegen des Wunschs angestrebt hätten, dass die Regierung ordnungsgemäß arbeite. Man werde unerlässliche Reformen nicht aufgrund von Hürden umgehen oder dies als künftige Belastung für die Bürger zurücklassen, betonte sie.Aus Kreisen des Übergangsteams und der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) gibt es kritische Stimmen über das Präsidialamt.Kim Han-gil, Vorsitzender des Komitees für nationale Integration im Übergangsteam, warf Präsident Moon Jae-in vor, sein Wahlversprechen für die Verlegung des Sitzes des Präsidialamtes nach Gwanghwamun nicht eingehalten zu haben. Deshalb sei die kaiserliche Präsidentschaft fünf Jahre lang fortgesetzt worden.Kim Yong-hyeon von der Taskforce für den Umzug, früherer Einsatzleiter beim Vereinigten Generalstab, nannte es sogar "sehr ekelhaft", dass das Präsidialamt Besorgnis über die Sicherheit geäußert hatte.PPP-Fraktionschef Ki Gi-hyeon betonte, dass die Äußerung des Präsidialamtes in den Augen der Bürger wie eine Ablehnung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl aussehe. Er warf der Regierung vor, bis zum Ende der Amtszeit kleinlich und beschämend zu sein.Yoon forderte unterdessen in einer Sitzung der Sekretäre des Übergangsteams am Dienstag, Corona-Maßnahmen zu treffen. Er ordnete an, zügig Maßnahmen zur Rettung der von Corona betroffenen Selbstständigen und Kleinunternehmern aus der Armut auszuarbeiten.Dem Unterkomitee für Auswärtiges und Verteidigung berichtete das Verteidigungsministerium über seine Arbeit.