Längste Hängebrücke der Welt mit koreanischer Technologie fertiggestellt

Photo : YONHAP News

Über der Meerenge der Dardanellen zwischen Europa und Asien in der Türkei kommt eine schöne Hängebrücke zum Vorschein.Es ist die Çanakkale-1915-Brücke, die 3.563 Meter lang ist. Damit ist sie die längste Hängebrücke der Welt.Mit dem Schiff dauert die Überquerung über eine Stunde. Die Brücke führt zu einer drastischen Verkürzung der Fahrtzeit.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, man könne nun über die Çanakkale-1915-Brücke die gleiche Strecke innerhalb von sechs Minuten zurücklegen.Es ist bekannt, dass der Bau einer Hängebrücke schwierig ist. Die Çanakkale-1915-Brücke wurde vom Entwurf bis zum Bau mit südkoreanischer Technologie fertiggestellt.Woo Young-jin, Manager von DL E&C, sagte, dass die konkurrenzlose Technologie zum Hängebrückenbau nachgewiesen worden sei. Im öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekt im Ausland habe man die Finanzierung, den Entwurf und die Bauarbeiten makellos und erfolgreich abgeschlossen.Der Hauptturm ist der höchste in der Welt, die Entfernung zwischen den Haupttürmen ist mit 2.023 Metern am längsten. Damit wurde die als technische Grenze betrachtete Spannweite von zwei Kilometern übertroffen.Mit Rücksicht auf häufigen Starkwind in der Meerenge kann die Brücke einer Windgeschwindigkeit von bis zu 91 Sekundenmetern standhalten.Während der vierjährigen Bauzeit wurden 17.000 Arbeitskräfte eingesetzt. Beton, mit dem 2.300 Apartmentwohnungen gebaut werden können, und Stahlbleche, die für den Bau von 150 Flugzeugen ausreichen, wurden eingesetzt.Die türkische Regierung erwartet, dass dank der Brücke über 400 Millionen Euro im Jahr eingespart werden könnten.Sezgin Küçükbekir vom staatlichen Unternehmen für Autobahnen sagte, der Hauptzweck dieses Projekts sei die Verbindung wichtiger Handelsstraßen, die Verkürzung der Strecke und die Zeitersparnis.Die an dem Projekt beteiligten koreanischen Bauunternehmen werden zusammen mit türkischen Firmen in den nächsten zwölf Jahren sowohl die Erhaltung und Instandhaltung der Brücke als auch den Betrieb übernehmen.