Ministerium: Nordkoreas jüngster Einsatz von Mehrfachraketenwerfer betrifft Militärübereinkunft nicht

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Einsatz eines Mehrfachraketenwerfers am Sonntag ist laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium kein Gegenstand der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom September 2018.Entsprechendes sagte ein Vertreter des Ministeriums am Dienstag. Die Äußerung erfolgte, nachdem der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol die Abschüsse als Verletzung der Übereinkunft vom 19. September bezeichnet hatte.Schüsse in Gebieten nördlich der Pufferzonen im Meer fielen nicht unter die Vereinbarung, sagte der Beamte. Deshalb ließen sich die Schüsse am Sonntag schwer als Verletzung des Abkommens einstufen, heißt es.Nordkorea hatte am Sonntag vom Landkreis Sukchon in der Provinz Süd-Pyongan aus vier Geschosse von einem Mehrfachraketenwerfer abgefeuert. Der Landkreis befindet sich weit entfernt von der militärischen Demarkationslinie zwischen beiden Koreas.Die Militärübereinkunft vom 19. September schreibt vor, dass beide Koreas ab 1. November 2018 feindselige Handlungen in den Grenzgebieten am Boden, im Meer und in der Luft unterlassen. Auf See sind demnach in den Pufferzonen in der Umgebung der Nördlichen Seegrenze (NLL) weder Geschützfeuer noch Manöver erlaubt.