Südkorea meldet über 350.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist verglichen mit der Vorwoche gesunken, während die Zahl der neuen Todesfälle auf den bisher zweithöchsten Tageswert kletterte.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 353.980 Neuinfektionen in Südkorea bestätigt. Die Zahl stieg zwar verglichen mit dem Vortag um 144.000, ging jedoch gegenüber dem vergangenen Dienstag um 8.000 zurück.Deshalb geht die Behörde davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle im Land erreicht wurde.Bislang wurden insgesamt 9,93 Millionen Infektionsfälle im Land erfasst. Voraussichtlich noch am heutigen Dienstag wird die Zehn-Millionen-Marke übertroffen.Unterdessen wurden 384 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, damit 55 mehr als am Vortag. Das entspricht dem bisher zweithöchsten Tageswert.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten schrumpfte um 26 auf 1.104. Damit wurde den 15. Tag in Folge die 1.000er-Schwelle übertroffen.