Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag zulegen können.Für den Index ging es um 0,9 Prozent auf 2.710 Punkte nach oben.Vor allem institutionelle Anleger hätten zum Anstieg des Kospi beigetragen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Chef der US-Notenbank Jerome Powell hatte am Montag weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die US-Börsen gaben nach dieser Bemerkung nach.